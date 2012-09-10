"Ижмаш" представит новый карабин "Сайга-9" и автомат АК-74М

Ижевский машзавод на выставке "РОСТ - 2012" продемонстирует новый самозарядный карабин "Сайга - 9" и автомат Калашникова, модернизированный для игры в страйкбол.

Выставка "Российские охотничье-спортивные товары - 2012" (РОСТ-2012) пройдет в Ижевске с 11 по 14 сентября.

"На экспозиции завод представит несколько долгожданных новинок, среди которых: самозарядный карабин "Сайга-9" под патрон 9х19 миллиметров (гражданский аналог пистолета-пулемета "Витязь-СН") и автомат "АК-74М" в версии Airsoft для любителей страйкбола.

Ранее Ижевский машзавод сообщал, что предприятие планирует в сентябре 2012 года организовать серийное производство электропневматического автомата для занятий по начальной военной подготовке и игры в страйкбол.

Кроме того, на выставке будут представлены модификации ружей семейства "Сайга", охотничьих карабинов "Тигр", "Изюбрь", "Медведь - 4", "Соболь", "Лось - 9", "Барс - 4-1", "Рекорд - 338", а также малокалиберных и спортивных винтовок.