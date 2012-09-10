Глава Роскосмоса Владимир Поповкин в понедельник заявил о решении об отзыве и детальной проверке всей партии разгонных блоков "Бриз-М". Поповкин напомнил, что причиной неудачного пуска "Протона-М" в начале августа стал дефект одного из жиклеров разгонного блока "Бриз-М", в результате чего засорилась топливная магистраль.

Он подчеркнул, что речи о выборочном контроле не идет, разбираться будет каждый разгонный блок.

По данным главы Роскосмоса , пуски ракет-носителей "Протон-М" с разгонными блоками "Бриз-М" возобновятся с середины октября, сообщает РИА Новости.

Напомним, за последнее время у России было несколько неудачных запусков космических аппаратов, из-за чего были утеряны несколько спутников и межпланетная станция "Фобос-Грунт". Последний раз это произошло 7 августа, когда нештатно из-за сбоя в работе блока "Бриз-М" закончился запуск ракеты-носителя "Протона-М", выводившего на орбиту спутники связи "Экспресс-МД2" и "Телком-3".

10 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел совещание с руководителями предприятий космической отрасли по вопросам обеспечения качества и надёжности космической техники.

Владимир Поповкин сообщил Дмитрию Медведеву, что "происшедшие в 2010-м, в 2011 году аварии заставили Роскосмос проанализировать эту систему обеспечения контроля качества ракетно-космической техники и предусмотреть ряд как оперативных, так и более системных, более длительных по времени реализации мер".

"АН" писал, что открывая в понедельник совещание по космической отрасли премьер РФ сообщил, что на её развитие выделено 640 млрд рублей. Кроме того, Медведев предложил, кроме персональной ответственности за брак космической техники, ввести ещё и финансовую ответственность юрлица - производителя.