Проект бюджета Москвы на 2013 год стал главной темой заседания столичного правительства в понедельник. Его дефицит составит около 200 млрд рублей. Но несмотря на это, в городе в 2013 году планируют построить более 670 тысяч кв.м муниципального жилья.

Об этом на заседании столичного правительства заявил Сергей Собянин.

Решить проблему предполагается за счет мобилизации дополнительных доходов и заимствований. Сергей Собянин отметил, что проект бюджета "достаточно напряженный", и потребовал проведения взвешенной финансовой политики. При этом он пообещал, что социальные пособия и льготы будут выплачиваться в полном объеме. Особое внимание мэр уделил развитию транспортной системы города.

"2/3 ресурсов адресной инвестпрограммы направляется на развитие транспортной системы города, строительство метрополитена, строительство и реконструкцию дорог, закупку новых автобусов, троллейбусов, трамваев, другие расходы в сфере транспорта", - сообщил Сергей Собянин, передаёт ТВЦ.

Инвестиционная программа предусматривает ввод в 2013 году 7-ми станций и 14 км линий метрополитена. Должна быть в целом завершена реконструкция Варшавского, Каширского и Ленинградского шоссе и ряда других магистралей. На других направлениях, включая Ленинский, Волгоградский проспекты будут начаты активные работы.