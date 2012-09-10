«Семья» по-крымски: мэром Алупки избран 26-летний сын вице-мэра Ялты

Новым мэром Алупки по результатам прошедших вчера выборов избран исполняющий обязанности городского головы, член Партии регионов Дмитрий Карнаух, передают в понедельник 10 сентября «Аргументы недели-Крым».

Он набрал 61,6% голосов, опередив беспартийного Николая Рубаника, выдвинутого Ялтинской городской организацией партии «Фронт змін», за которого проголосовали 13% избирателей. Третье место занял редактор местной газеты Константин ХАФИЗОВ, набравший почти 9% голосов.

Явка избирателей оказалась низкой - на выборах участвовали около 25% горожан, числившихся в избирательных списках, сообщает «Алубика».

Новоизбранный мэр Алупки 26-летний Дмитрий Карнаух закончил Таврический национальный университет по специальности «правоведение». В 2006-2007 годах работал спортивным директором ООО теннисный клуб «Ренессанс-Юг». Не женат. Проживает в Ялте. Является сыном заместителя ялтинского мэра Сергея Карнауха.

Напомним, должность городского головы Алупки оказалась вакантной в мае текущего года после досрочного увольнения экс-мэра Виктора Толстонога Ялтинский городской суд решениями от 7 и 10 мая признал Толстонога и его секретаря Павла Постникова виновными в совершении административных коррупционных правонарушений. После чего они были лишены своих полномочий и уволены. Верховная Рада Украины своим постановлением назначила выборы мэра Алупки на 9 сентября.