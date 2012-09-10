Городской округ Троицк получил статус наукограда

Городскому округу Троицк, входящему в состав Москвы, присвоен статус наукограда. Соответствующее постановление подписал в понедельник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Глава правительства определил приоритетные направления в научной, научно-технической и инновационной деятельности Троицка. Ими для нового наукограда стали: развитие индустрии наносистем, разработка информационно-телекоммуникационных систем и перспективных видов вооружения, военной и специальной техники. Кроме того, особое внимание специалисты города должны будут уделять вопросам рационального природопользования, работе над транспортными и космическими системами, проблемам энергоэффективности, энергосбережения и ядерной энергетики.