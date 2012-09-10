Ксения Собчак подтвердила лично, что Мосгорсуд отказался обязать следствие вернуть ей полтора миллиона евро.

В своем блоге в Твиттере Собчак написала: "Деньги не вернули. Мосгорсуд подтвердил решение басманного правосудия.они хоть обьяснят на каком основании конфискат или даже не запарятся?".

"Обвинений нет,денег тоже.реально налетчики", - пишет Собчак. Отклонена жалоба адвоката Генри Резника на аналогичное решение Басманного суда.

Ранее судья утверждал, что телеведущей следует решать вопрос о возврате денег непосредственно со следователем. Эти деньги были изъяты у Ксении Собчак во время обыска ее квартиры 12-го июня накануне "Марша миллионов". Обыск был связан с расследованием дела о беспорядках на Болотной площади.