Производители космической техники должны отвечать за брак имуществом

В понедельник в текущее время председатель правительства России Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросу обеспечения качества и надёжности космической техники, где озвучил ряд своих предложений.

Российский премьер предложил ввести "имущественную ответственность юридического лица за ненадлежащее качество продукции" в космической отрасли. За полтора года, напомнил он, в России было 6 нештатных космических пусков.

"Это никуда не годится, ни в одной из ведущих космических держав такого количества аварийных пусков не было", — цитирует слова главы правительства ИТАР-ТАСС.

Принятые кадровые решения по руководителям некоторых предприятий космической отрасли – это лишь часть вопроса, по мнению руководителя кабинета министров. Кроме этого, отметил Дмитрий Медведев, "ответственность должна распределяться на весь коллектив".

"Это денежная ответственность, только таким образом можно обеспечить контроль за качеством выпускаемой продукции", — уверен премьер.

В ходе совещания планируется обсудить практическое внедрение новой системы управления качеством на всех этапах разработки, производства и эксплуатации космической техники.