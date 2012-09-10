Суд отказался вернуть Ксении Собчак 1,5 миллиона евро

Мосгорсуд отказался обязать следствие вернуть известной телеведущей Ксении Собчак полтора миллиона евро. Таким образом отклонена жалоба адвоката Генри Резника на аналогичное решение Басманного суда.

Ранее судья утверждал, что телеведущей следует решать вопрос о возврате денег непосредственно со следователем. Эти деньги были изъяты у Ксении Собчак во время обыска ее квартиры 12-го июня накануне "Марша миллионов". Обыск был связан с расследованием дела о беспорядках на Болотной площади.

Собчак требует признать незаконными действия следователей, которые не возвращают ей деньги, хотя они не являются вещественным доказательством.