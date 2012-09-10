«Белый поток» оппозиции доберется до Петербурга 12 сентября

Участники акции оппозиции «Белый поток» доберутся до Петербурга 12 сентября, в среду. Оппозиционный автопробег «Белый поток» стартовал 27 августа в Красноярске . По замыслу, участники автопробега должны посетить многие крупные города России, где проведут митинги и встречи с местными жителями.

За неделю с небольшим автомобили оппозиционеров уже побывали в Томске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле, Новосибирске, Омске, Челябинске, Екатеринбурге, Самаре, Волгограде и многих других городах.

Закончиться «Белый поток» должен 15 сентября в Москве. В этот день в столице намечен «Марш миллионов».

А за несколько дней до этого – 12 сентября - машины протестного автопробега доберутся до Санкт-Петербурга. Среди участников автопробега в Петербург прибудут Илья Пономарев и Борис Немцов.

В Северной столице организацией встречи участников «Белого потока» занимаются движения Молодые социалисты России и «Гражданская ответственность». Вечером 12 сентября в 21:00 в клубе BRODSKY-BAR состоится встреча организаторов и участников автопробега с местными активистами.

13 сентября - участники акции вместе с питерскими товарищами проедут организованной автоколонной по главной магистрали города - Невскому проспекту, чтобы затем отправиться прямо на Москву. Автопробег стартует с Исаакиевской площади в 10 утра.