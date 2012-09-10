Глава ГУМВД Москвы Якунин снял мигалку со своего автомобиля

Глава ГУМВД Москвы Анатолий Якунин заявил, что не пользуется положенным ему спецсигналом на служебном автомобиле, снял мигалку.

Магалка на машине Якунина может быть установлена. Начальник столичного главка МВД не исключает, что задействует спецсигнал в исключительных случаях, если нужно будет срочно проехать к месту происшествия.

Анатолий Якунин в понедельник в интервью телеканалу "Россия-24" пояснил: "Зачем раздражать окружающих".

С 1 июля этого года количество "мигалок" для чиновников сократилось в два раза,сообщает РИА Новости.

В Москве легально могут использоваться 485 "мигалок", абсолютное большинство из них (424) положены силовикам - сотрудникам Генпрокуратуры, Следственного комитета, ФСБ, МВД, Минобороны и так далее.