В Москве создадут спецгруппу для борьбы с угонами

Глава ГУ МВД по Москве Анатолий Якунин сообщил о создании в столице специальной рабочей группы по борьбе с автомобильными угонами. По данным Якунина, за минувшие сутки в Москве угнали 40 автомашин. По его словам, так практически ежедневно.

Наиболее угоняемыми марками машин в Москве считаются Mazda, Toyota, Mitsubishi и Lexus. Японские автомобили пользуются большой популярностью среди россиян, соответственно - среди угонщиков.

В 2011 году в Москве было похищено 13 тысяч автомобилей. По данным полиции, за первое полугодие 2012 года ущерб от автомобильных краж в Москве составил около 3,23 миллиарда рублей. При этом на столицу приходится около половины всех угонов в Центральном федеральном округе.

Лидером рейтинга угонов в городе остается Mazda3. На втором месте Honda Accord. Остальные три модели, входящие в пятерку, имеют одинаковую частоту угонов - Nissan Teana, Mazda6, Mitshubishi Outlander.

Чаще всего преступники угоняли автомобили в Южном (1 033 машины), Восточном (1 017 машин) и Северо-Восточном (903) округах. А реже всего кражи происходили в Центральном (457), Северо-Западном (586) и Северном (763) округах.

Якунин подписал приказ о создании специальной рабочей группы по борьбе с угонами. «Рабочая группа будет в постоянном режиме заниматься только этой проблемой», — пояснил глава ГУМВД.