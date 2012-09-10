В Москве создадут спецгруппу для борьбы с угонами
10 сентября 2012, 15:20 [ «Аргументы Недели» ]
Глава ГУ МВД по Москве Анатолий Якунин сообщил о создании в столице специальной рабочей группы по борьбе с автомобильными угонами. По данным Якунина, за минувшие сутки в Москве угнали 40 автомашин. По его словам, так практически ежедневно.
Наиболее угоняемыми марками машин в Москве считаются Mazda, Toyota, Mitsubishi и Lexus. Японские автомобили пользуются большой популярностью среди россиян, соответственно - среди угонщиков.
В 2011 году в Москве было похищено 13 тысяч автомобилей. По данным полиции, за первое полугодие 2012 года ущерб от автомобильных краж в Москве составил около 3,23 миллиарда рублей. При этом на столицу приходится около половины всех угонов в Центральном федеральном округе.
Лидером рейтинга угонов в городе остается Mazda3. На втором месте Honda Accord. Остальные три модели, входящие в пятерку, имеют одинаковую частоту угонов - Nissan Teana, Mazda6, Mitshubishi Outlander.
Чаще всего преступники угоняли автомобили в Южном (1 033 машины), Восточном (1 017 машин) и Северо-Восточном (903) округах. А реже всего кражи происходили в Центральном (457), Северо-Западном (586) и Северном (763) округах.
Якунин подписал приказ о создании специальной рабочей группы по борьбе с угонами. «Рабочая группа будет в постоянном режиме заниматься только этой проблемой», — пояснил глава ГУМВД.