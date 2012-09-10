Фильм о заказчиках акции Pussy Riot покажут на телевидении. Аркадий Мамонтов попытается рассказать об этом в "Специальном корреспонденте" в фильме "Провокаторы. Часть вторая", который снял для своей передачи. Об этом журналист сообщил в своем Facebook.

Фильм выйдет в эфир 11 сентября на "России-1" в 23:25.

В новом фильме Аркадий Мамонтов попытался "найти тех, кто стоит за кощунницами в Храме Христа Спасителя". Журналист считает, что программа будет интересной для тех, "кто не поддается массовому зомбированию", а для "либеральных фашистов это, конечно, будет удар". Аркадий Мамонтов пояснил, что в России существует свобода слова, и "не все хотят участвовать в либеральном хоре в защиту богомерзких деяний кощунниц и всех тех, кто посягает на Церковь".

Напомним, первый фильм об акции Pussy Riot "Провокаторы" был показан на "России-1" в ночь на 25 апреля. В фильм вошли съемки камер наблюдения, расположенных внутри и вокруг храма Христа Спасителя, а также интервью с Надеждой Толоконниковой, Екатериной Самуцевич и Марией Алехиной из СИЗО. Тогда в фильме прозвучало предположение, что акция была спланирована не самими девушками, а более могущественными силами, которые рассчитывают таким образом дестабилизировать российское общество.