Вопрос по Гудкову Дума рассмотрит в конце недели

В понедельник в партии "Единая Россия" сообщили журналистам, что Госдума рассмотрит вопрос о лишении депутата-справоросса Геннадия Гудкова мандата по запросу генпрокуратуры не ранее конца текущей недели.

Руководитель фракции "ЕР" в нижней палате Андрей Воробьев сообщил, что этот вопрос может быть рассмотрен только после заседания профильной комиссии. Повестка пленарных заседаний Госдумы определяется на Совете палаты, который в понедельник состоится в 13.00, а заседание комиссии по проверке сведений о доходах и имуществе депутатов, на котором будут рассматриваться материалы генпрокуратуры, состоится в 14.00.

Ранее ожидалось, что вопрос о лишении Гудкова мандата будет вынесен на пленарное заседание 12 сентября.

Напомним, Генпрокуратура РФ направила в Госдуму запрос о досрочном прекращении полномочий Геннадия Гудкова, который, по данным следствия, занимался коммерческой деятельностью, что противоречит закону о статусе депутата.