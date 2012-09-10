Петербургские депутаты намерены изменить положение Конституции России

Петербургские депутаты намерены наделить эмбрионов правами и свободами человека. Законопроект касается изменения положения Конституции РФ и предлагает наделить правами и свободами человека с момента его первого сердцебиения, а не с рождения.

"Главная цель — это устранение видимого недостатка, что часть людей у нас не считаются живыми, а рассматриваются как биоматериал. Например, из США мне недавно прислали письмо от мормонов, так там считается, что если ребенок умер в утробе, то его и хоронить нельзя. Если у нерожденного будет узаконенное право на жизнь, возможно, иначе будет решаться вопрос о прекращении его жизни", — считает депутат Виталий Милонов.