Адвокаты Pussy Riot вызваны свидетелями в Следственный Комитет России

Адвокаты участниц панк-группы Pussy Riot Марк Фейгин и Елена Лукьянова вызваны на допрос в СК РФ в качестве свидетелей по делу о беспорядках на Болотной площади, сообщил официальный представитель СК РФ Владимир Маркин.

По данным СК Р, Елена Лукьянова выступала в качестве одного из организаторов акции оппозиции 6 мая, а Марк Фейгин со сцены митинга сообщил о начале сидячей забастовки у кинотеатра "Ударник".

Марк Фейгин на допрос прибудет с адвокатами Виолетой Волковой и Николаем Полозовым.