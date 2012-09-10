Путин рассказал Европе про обязательства и про газ

Президент РФ Владимир Путин рассказал на пресс-конференции Европе об обязанностях России и ценах на газ. Он заявил, что Россия в вопросах поставок газа в Европу не будет брать на себя никаких нерыночных обязательств.

На пресс-конференции по итогам саммита АТЭС российский президент сказал: "Очень рассчитываю на то, что мы в ходе делового и доброжелательного диалога между хозяйствующими субъектами, между субъектами хозяйствования и Еврокомиссией сможем найти выход из этой ситуации без потерь для обеих сторон".

Он подчеркнул, что формула цены на газ была выработана в течение десятилетий и зафиксирована в долгосрочных контрактах. "Они никогда никем не оспаривались. Понятно, что в условиях кризиса есть желание переложить часть финансовой нагрузки на других, такой соблазн возникает. Но мы, повторяю, считаем такой подход неконструктивным", - отметил глава государства.

Президент также сообщил, что "Россия не брала и не будет брать на себя никаких дополнительных обязательств, связанных с нерыночным регулированием экономик этих стран". По его словам, во времена СССР энергоносители поставлялись в страны Восточной Европы по нерыночным ценам. Но "в наше время мы перешли на рыночные отношения с этими государствами и на рыночное формирование цены. Я думаю, что мы должны оставаться на почве реальности сегодняшнего дня", - цитирует российского президента "Финмаркет".

Напомним, накануне Владимир Путин заявил, что не считает расследование в отношении "Газпрома" в Европе торговой войной, но сожалеет об этих действиях, вызванных тяжелой экономической ситуацией в еврозоне: по-видимому, экономики стран Восточной Европы, которые вошли в свое время в ЕС , раньше субсидировались самим Евросоюзом, "теперь, видимо, Еврокомиссия решила, что мы должны взять на себя часть нагрузки по этому субсидированию", - выразил мнение президент РФ.