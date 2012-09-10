Руководитель департамента региональной безопасности Москвы Алексей Майоров сообщил, что мэрия Москвы готова обсудить с оппозицией место возможного проведения "Марша миллионов" 15 сентября внутри Садового кольца.

Алексей Майоров заявил: "По закону за три дня до начала мероприятия нам необходимо согласовать все вопросы. Все эти дни будем работать для того, чтобы за три дня до мероприятия у нас была ясность по его проведению", - цитируют его интернет-СМИ.

В свою очередь, координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов, сообщил, что оппозиция также готова продолжить переговоры для поиска компромисса.