В ночь на вторник приостановятся операции с картами Сбербанка

В понедельник Сбербанк на своем сайте обнародовал сообщение, в котором говорится, что в связи с технологическими работами в ночь на вторник приостанавливаются операции по банковским картам в банкоматах и терминалах банка.

В документе говорится: "Сообщаем, что в ходе проведения плановых работ по дальнейшей модернизации программного обеспечения процессингового центра, с 23.30 10 сентября по 2.00 11 сентября 2012 года по московскому времени будет приостановлено проведение операций по банковским картам, эмитированным Сбербанком России и другими банками, в банкоматах и терминалах Сбербанка".

Банк просит воздержаться от использования банковских карт в этот период и приносит клиентам извинения за принесенные неудобства.