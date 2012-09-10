Трасса «Дон» - черный пояс тренера Путина по дзю-до? (Видео)

Одна из самых протяженных и оживленных магистралей страны М4 «Дон», которая вскоре станет первой платной дорогой в России, имеет и еще одну репутацию. Увы, крайне мрачную. Именно на ней чаще всего происходят тяжелые автокатастрофы с большим количеством погибших.

Почему так? Ведь «Дону» покровительствует один из самых могущественных отечественных «донов», личный тренер нашего президента по дзю-до господин Ротенберг. В пролегающей к Черному морю магистрали он заинтересован, пожалуй, больше прочих наших сограждан: ведь она – артерия, питающая один из главных его активов – Новороссийский торговый порт. Но…

Бизнес-пути зачастую темны, извилисты и не доступны канонической деловой логике. Вроде бы в отличном качестве дороги заинтересован и губернатор Воронежской области Гордеев, и некое многочисленное семейство Борисовых, и… Впрочем, вам надо потратить менее 15 минут, чтобы разобраться во всех перечисленных и многих других хитросплетениях, посмотрев этот материал…

Кстати, маленькая ремарка. Представленный сюжет готовился для одного из федеральных телеканалов, однако… Без всяких объяснений в эфир его не пустили. Впрочем, какие уж тут объяснения…

Как указано в аннотации к фильму, его авторы свои следующие сюжеты намерены посвятить "решению транспортных проблем Москвы по-собянински", тому "кто, как и из чего строит дороги в столице", а также самым неэкологичным дорожным стройкам России.

Фильм размещен на портале YouTube.