Районные начальники попросту перестраховались...

Необычный поворот темы размещения предприятий малого бизнеса на первых этажах многоэтажных панельных жилых домов дал разговор с представителем губернатора Санкт-Петербурга в Законодательном Собрании Михаилом Бродским.

Отвечая на вопрос корреспондента «Новостей малого бизнеса», Михаил Бродский сообщил, что не осведомлен об озвученном главой Общественного совета по развитию малого бизнеса Еленой Церетели постановлении прокуратуры о приостановке действия перевода жилых помещений в нежилые. Далее представитель губернатора в ЗС связался с городской прокуратурой, и вот какие комментарии дали там корреспонденту «Новостей малого бизнеса».

По словам начальника отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей и прав собственности Ильи Антонова, никакого специального постановления прокуратуры по этому вопросу не было. На самом деле события развивались таким образом. После многочисленных жалоб петербуржцев, прокуратура обратила внимание глав районных администраций на недопустимость нарушений по перепланировке помещений при переводе их из жилых в нежилые при создании в них объектов малого бизнеса. Речь шла только об усилении контроля за выявлением подобных нарушений и их профилактике. Однако в ряде районных администраций восприняли это не как предостережение, а как запрет, и решили приостановить выдачу разрешений на сам процесс перевода жилых помещений в нежилые на первых этажах многоквартирных домов.

Следует отметить, что сам отдел по надзору за соблюдение прав предпринимателей и прав собственности создан в прокуратуре Санкт-Петербурга для защиты законных прав предпринимателей, прокурорского надзора за свободой экономической деятельности, а также с целью снижения административного давления со стороны органов государственной власти. По словам Ильи Антонова, анализ жалоб предпринимателей показывает, что во многом они связаны именно с действиями органов власти. В этой связи специалисты отдела намерены уделять особое внимание таким вопросам, как соблюдение законодательства при предоставлении мер поддержки предпринимателям (например, с их стороны есть жалобы по поводу реализации права на преимущественный выкуп помещений), при проведении различных согласований, предоставлении льгот.

Отдельной задачей будет контроль за соблюдением законности во время проведения проверок бизнеса. Начальника отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей и прав собственности подчеркнул, что подразделение прокуратуры намерено работать в тандеме с создаваемым сейчас институтом уполномоченного по защите прав предпринимателей.