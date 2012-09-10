Туман нарушил работу аэропортов Тюмени и Челябинска

Густой туман окутал Тюмень, в аэропорту Рощино задерживается вылет и прилет самолетов, из аэропорта Челябинска из-за сильного тумана не смогли вылететь около десятка рейсов.

Из-за сложных метеоусловий не вылетели рейсы в Ираклион (Греция), Анталию (Турция), Барселону (Испания), Сочи, несколько рейсов в Москву. Все вылеты должны были состояться в ночь на понедельник или рано утром.

Аэропорт также не принимает прибывающие самолеты.