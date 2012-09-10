Близкие Александра Белявского не верят в самоубийство актера

Первая супруга и старшая дочь народного артиста России Александра Белявского, погибшего в минувшую субботу на 81-м году жизни, не верят в его самоубийство, так как он был человеком сильным и жизнелюбивым.

По их мнению, всему виной болезнь артиста, серьезно его подкосившая и напомнившая о себе в неподходящий момент. Первая жена актера Валентина уверена: "Конечно, это несчастный случай, в этом я не сомневаюсь. Хоть он был очень болен, и сознание его изменилось, но думаю, что не мог он так кончить жизнь", - цитирует ее "Московский комсомолец".

Мнение своей матери поддерживает и старшая дочь артиста Надежда: "Люди с таким тяжелым заболеванием, тем более, после ухудшения в последнее время... Знаете, что он всю жизнь прожил на пятом этаже, когда еще был с нами. Потом он жил в соседнем подъезде, и тоже на пятом этаже. Что происходило у папы в голове, мне трудно сказать, но явно были какие-то изменения... Он мог элементарно забыть, перепутать. Он много раз мне жаловался, показывал, что кружится голова. Но это точно не самоубийство: папа был настолько сильный, так любил жизнь... Борясь со своей тяжелой болезнью, он бы так никогда не сделал".

Напомним, Александр Белявский погиб, выпав из окна подъезда пятого этажа своего дома в Москве. Об этом стало известно 8 сентября. Квартира семьи артиста находилась на третьем этаже. В правоохранительных органах столицы рассматривается версия самоубийства актера.

Прощание с народным артистом состоится в среду, 12 сентября, в Доме кино.