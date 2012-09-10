Правозащитники нашли основания для отлучения Патриарха Кирилла от Церкви

Изучив Правила Вселенских соборов Православной церкви, председатель Общества защиты прав потребителей Михаил Аншаков обратился к Священному синоду и Архиерейскому Собору РПЦ с заявлением, в котором просит церковный суд Архиерейского Собора принять решение о каноническом прещении (наказании) в виде извержения из сана и отлучения от Церкви Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (Гундяева), сообщили "Аргументам недели" в ОЗПП (иностранном агенте).

"Правила Вселенских соборов Православной церкви были положены в основу обвинительного заключения участникам группы Pussy Riot. В нарушении норм поведения, установленных Правилом 75 Шестого Вселенского Собора, Трулльскаго (иначе Пято-Шестого Собора) обвинялись участники данной группы. Однако за данное прегрешение этими правилами не предусмотрено канонического прещения (наказания), тогда как, по мнению заявителя, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл нарушил шесть правил Вселенских соборов, за которые предусмотрено извержения из сана и отлучения от Церкви", - говорится в сообщении Общества защиты потребителей, поступившем утром понедельника в "АН".

В заявлении Михаила Аншакова, в частности, содержатся обоснования того, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл виновен: в лихоимстве, в торговле в доме Божьем, в участии в трапезах братолюбия (агапах) в доме Божьем, в стремлении к роскоши и украшению тела чуждых священнического чина и состояния, в сожительстве в доме с женщиной, не являющейся матерью, сестрой или теткой и в том, что принял сан раньше установленного минимального возраста.

"Согласно ст. 31 Положения о церковном суде Русской Православной Церкви (Московского Патриархата) Архиерейский Собор рассматривает в качестве церковного суда первой и последней инстанции дела по догматическим и каноническим отступлениям в деятельности Патриарха Московского и всея Руси. В заявлении говорится, что допущенные многочисленные догматические и канонические отступления в деятельности Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (Гундяева) являются случаем исключительным и основанием для созыва Священным Синодом Архиерейского Собора для рассмотрения данного вопроса", - говорится в сообщении ОЗПП.