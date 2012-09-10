Введение утилизационного автомобильного сбора - временная мера

Первый вице-премьер правительства России Игорь Шувалов заявил в понедельник, что введение в России утилизационного автомобильного сбора - это временная мера, но для его отмены еще многое предстоит сделать.

В понедельник во Владивостоке Игорь Шувалов выступил в прямом эфире "Авторадио". Отвечая на поставленный вопрос, он сказал: "Да, это мера временная, но вместе с тем еще много, что нужно будет сделать, чтобы ее отменить".

По его словам, утилизационный сбор могут отменить, если в России, как в Японии и других странах, автомашина будет служить семье три-пять лет, "а после этого уже утилизируется, либо при покупке вы оплачиваете уже ее утилизацию". "И когда страна, и экономика, и общественность, все уже стимулируют рынок к тому, чтобы не употреблять хлам, тогда, конечно, у нас с вами никакого утилизационного сбора не будет, и это будет действовать по другим правилам", - сказал Игорь Шувалов.

Напомним, утилизационный сбор на новые и подержанные транспортные средства начал действовать в РФ с 1 сентября 2012 года. Введение этих сборов обусловлено вступлением России в ВТО и снижением импортных пошлин на транспортные средства до 25% с действовавших ранее 30%.