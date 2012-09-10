Острова Курильской гряды получили имена, один из них - остров Сергея Капицы

Остров Курильской гряды в Тихом океане примерно в 200 м от северо-восточной части острова Шикотан, получил имя, он назван в честь известного ученого и телеведущего Сергея Капицы, который скончался в середине августа на 85-м году жизни.

Второй остров, располагающийся недалеко от первого, назван в честь командующего Курильской десантной операцией 1945 года, генерал-майора Алексея Гнечко.

На обоих островах были заложены специальные капсулы и установлены флаги России и Сахалинской области.

Глава Южно-Курильского района Василий Соломко рассказал, что каждый из островов имеет площадь примерно по 100 кв м, а над поверхностью океана они поднимаются на 30 метров, передают интернет-СМИ.