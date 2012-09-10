Уголовные дела о мошенничествах при подготовке к ОИ-2010 прекращены

За отсутствием состава преступления прекращено расследование двух уголовных дел по фактам мошенничества на 200 миллионов рублей, выделенных на подготовку к Зимним Олимпийским играм в Ванкувере 2010 года.

Как сообщил официальный представитель СК РФ Владимир Маркин, уголовные дела были возбуждены после провала на ОИ-2010 российской сборной, завоевавшей только 15 медалей. Занимавший пост президента РФ Дмитрий Медведев заявил, что ответственные за подготовку спортсменов должны уйти и поручил Счетной палате провести проверку расходования государственных средств на подготовку олимпийцев. По результатам этой проверки следствие возбудило уголовные дела, совокупный ущерб по которым превышал 230 миллионов рублей.

В понедельник утром 10 сентября Владимир Маркин сообщил, что возбужденные ранее уголовные дела были прекращены за отсутствием состава преступления.