Патриарх Кирилл: РПЦ в России подверглась хорошо продуманному удару

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что Русская православная церковь в России подверглась хорошо продуманному удару. По словам РПЦ, основная цель этих нападок – проверить, насколько глубока вера у народа.

Как сказал предстоятель в интервью телеканалу "Россия", многие уже давно похоронили способность народа к самоорганизации. По его словам, некоторые люди, которые называют себя креативным классом, пренебрежительно смотрят сверху вниз и позволяют себе оскорбительные заявления в адрес народа. При этом, как считает патриарх Кирилл, идет агрессия не против православной церкви, а против культурного ядра и цивилизационного кода россиян.



Патриарх Кирилл также рассказал, что часто сталкивается с мнением, будто Церковь в нашей стране стала частью государственной системы. По словам предстоятеля РПЦ, эта точка зрения не имеет ничего общего с действительностью.

Патриарх уверен, что речь идет о "мифе", который был создан намеренно. В чьих интересах компрометация Русской православной Церкви, он не сказал.

По мнению главы РПЦ, о "сращении" государства и Церкви не свидетельствует ни один нормативный акт. Патриарх Кирилл также уверен, что из его выступлений нельзя сделать вывод о тесных связях священноначалия с властями.

Действительные контакты между высшими чиновниками и духовенством существенно преувеличены общественным мнением, а на деле не выходят за пределы совместных молитв несколько раз в год, - считает патриарх. В РПЦ давно отмечают, что Церковь столкнулась с валом критики. Патриарх объяснил это тем, что православным удалось добиться значительных успехов в "просвещении общества".