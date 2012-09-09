Сборная России по футболу в воскресенье, 9 сентября, выиграла на Паралимпиаде в Лондоне у сборной Украины. Гол забил Эдуард Рамонов и матч закончился со счетом 1:0. Россия - чемпион! У наших золотые медали. "Бронзу" взял Иран, разгромивший Бразилию со счетом 5:0.

За сборную России по футболу (семь на семь) для лиц с заболеванием ДЦП выступали Александр Кулигин, Андрей Куваев, Вячеслав Ларионов, Александр Леков, Лаша Мурванадзе, Заурбек Пагаев, Иван Потехин, Эдуард Рамонов, Вячеслав Рарецкий, Асланбек Сапиев, Алексей Тумаков и Алексей Чесмин. Команду готовили старший тренер Автандил Барамидзе, а также Мераб Барамидзе, Александр Колобаев, Олег Цгоев и Изольда Чкония, передает ИТАР-ТАСС.

В итоге Россия стала второй в общем зачете на Паралимпиаде в Лондоне. В копилке — 102 медали (36 золотых, 38 серебряных и 28 бронзовых). Победителями Игр стали китайцы (95-71-65), на третьем месте — команда хозяев Игр (34-43-43).