Женская сборная РФ выиграла Всемирную шахматную Олимпиаду. Олимпиада по шахматам завершилась в Турции в Стамбуле. Мужская команда стала второй.

В воскресенье в заключительном туре россиянки одолели команду Казахстана — 4:0.

Татьяна Косинцева — Гулисхан Нахбаева — 1:0

Валентина Гунина — Гульмира Даулетова — 1:0

Надежда Косинцева — Динара Садуакассова — 1:0

Александра Костенюк — Мадина Давлетбаева — 1:0

В итоговой турнирной таблице с 19 очками они заняли первое место, опередив сборную Китая (19). Третье место — у шахматисток из Украины (18).

Женская сборная России стала победительницей Олимпиады во второй раз подряд.

Мужчины обыграли команду из Германии — 3:1.

Владимир Крамник — Аркадий Найдич — 1:0

Александр Грищук — Игорь Хенкин — 0,5:0,5

Сергей Карякин — Даниэль Фридман — 1:0

Дмитрий Яковенко — Ян Густафссон — 0:5,0:5

Россияне с 19 очками стали вторыми, уступив команде Армении (19). Третье место — у украинцев (18). К сожалению, мужская сборная РФ не может выиграть Олимпиаду с 2002 года.