Глава ЦИК РФ Владимир Чуров устроил выставку своих фоторабот

Председатель ЦИК РФ Владимир Чуров собрал огромную коллекцию фотографий танков. В воскресенье, 9 сентября, - в России День танкиста. В связи с этим событием Владимир Чуров в этот день в Туле в Музее оружия открыл выставку своих фоторабот.

В его коллекции насчитывается около тысячи снимков танков. В Туле в экспозиции представлены только два десятка. По оценке главы ЦИК, среди них есть поистине уникальные образцы, передает Вести.ру.

В рамках поездки в Тулу Владимир Чуров также встретился с председателями территориальных избирательных комиссий, пообещав в ближайшее время презентовать несколько книг по военной истории для библиотеки Музея оружия в Туле.