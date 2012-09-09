В Москве в воскресенье мирно прошел «Марш антикапитализма»

В Москве в воскресенье «Марш антикапитализма» собрал до 500 человек. Мероприятие прошло мирно, без происшествий и задержаний. Представители «Другой России», «Левого фронта», КПРФ и Российского социалистического движения прошли от станции метро «Полянка» по Якиманской и Крымской набережным к Центральному дому художника.

Около ЦДХ состоялся митинг. Организаторы надеялись, что марш будет более многочисленным. Лидер «Другой России» Эдуард Лимонов уверен, что количество участников – не самое важно. Главное для левых сил – четко обозначить свою позицию, передает «Эхо Москвы».

По данным «Радио Свобода», марш был более массовым, и на нем собрались около тысячи человек.