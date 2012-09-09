На свой прощальный матч Егор Титов пригласил Кафельникова, Сафина и Ковальчука

В Москве в воскресенье стадионе "Локомотив" состоялся прощальный матч Егора Титова. Играли московский "Спартак" и киевское "Динамо". 36-летний полузащитник Титов пригласил в состав "Спартака" ветеранов красно-белых, а также своих друзей - теннисистов Марата Сафина и Евгения Кафельникова и хоккеиста Илью Ковальчука.

В составе звезд московского "Спартака" 90-х появились Александр Филимонов, Валерий Карпин, Дмитрий Аленичев, Юрий Ковтун, Владимир Бесчастных, Андрей Тихонов, Дмитрий Парфенов, Илья Цымбаларь, Максим Калиниченко, Александр Ширко и многие другие.

Игра состояла из двух таймов по 35 минут. "Спартак" одержал победу со счетом 5:3. У московской команды мячи забили: Александр Ширко, Егор Титов, Андрей Коновалов и Валерий Кечинов. А у киевлян отличился хет-триком Максим Шацких.

Сафин, Кафельников и Ковальчук провели на поле минут по 10 каждый.

Президент "Спартака" Олег Романцев, в надежде, что Егор Титов передаст свой огромный талант кому-то из молодых игроков, сказал: "Мне неприятно и до слез обидно, что футбол теряет очень большого игрока. Мудрого, техничного, быстрого, комбинационного". "Твоя игра останется в памяти тех болельщиков, которые сегодня пришли на стадион, и тех миллионов, кто сейчас смотрел эту игру по телевизору", - сказал Титову Романцев.

Егор Титов выступал за "Спартак" с 1995-го по 2008-й год, став в составе красно-белых шестикратным чемпионом России и дважды обладателем кубка страны. Живая легенда "Спартака" за свою карьеру провел почти 500 матчей, в которых забил 113 голов, а за клуб - за клуб - 87 мячей в 324 матчах. В составе сборной России Титов сыграл 41 матч, отправив в сетку ворот соперников 7 мячей.