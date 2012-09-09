Обманутые дольщики захватили недостроенный дом в Ногинске

В Подмосковье обманутые дольщики захватили в воскресенье свой недостроенный дом в Ногинске и объявили голодовку. Координатор инициативной группы Даниил Володин рассказал, что около 40 человек собрались возле своего недостроенного дома, сломали забор, открыли балконную дверь и захватили свои квартиры.

Бессрочную голодовку объявили шесть человек «до какой-либо реакции чиновников», сообщает Газета.ру.

По словам координатора акции, обманутых дольщиков устроит два варианта: или к дому подъедет строительная техника и работы возобновятся, или сюда подъедет губернатор Московской области Сергей Шойгу и даст слово, что дом построят к концу года.

Володин отметил, что губернатор уже распоряжался немедленно достроить дом. Но администрация Ногинска проигнорировала его требования.

Строительство дома фондом «Содружество» началось еще в 2002 году. Через четыре года «коробки» были готовы, однако коммуникации к дому не подвели. Прошло еще четыре года, но жилье так и не был сдано. По информации дольщиков, без квартир остались 150 семей.

На застройщика уже заведены два уголовных дела.