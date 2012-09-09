Собчак: Мой Твиттер цитирует Путин на АТЭС (ВИДЕО)

Твиттер Ксении Собчак процитировали на пресс-конференции АТЭС. "Мне просто казалось что обсуждать мой твиттер и журавлей на АТЭС как-то не совсем уместно. Я ошибалась:)", - пишет Собчак.

Перед саммитом во Владивостоке, напомним, президент РФ Владимир Путин в среду, 5 сентября, на Ямале, в Салехарде, принял участие в эксперименте, проводимом российскими орнитологами по спасению редкого вида журавля - стерхов. В первом полете с птицами за главой государства пристроился только один стерх. Во втором полете за мотодельтапланом, управляемым Путиным, полетели пять журавлей, из которых трое отстали спустя несколько кругов, видимо устали.

Новость о том, что президент Путин возглавит стаю журавлей в рамках "Полета надежды" взорвала в среду Интернет. Блогеры в Twitter и Facebook обсуждают, как это Путин, одетый в белый халат и шлем с клювом, полетит впереди всех птиц на дельтаплане.

После полета Путина во главе стаи журавлей Собчак сравнила это с результатами выборов. Эту запись и процитировали президенту. На это он сказал, что действительно не все журавли полетели за ним сразу. И добавил, что "не полетели только слабые журавли, да и то с первой попытки. А со второй все полетели".

"Зато теперь мой статус главного твиттер-блоггера х@й оспоришь:).напишу в Википедию-"собчак-эта та,чей твиттер Путину цитируют", - пишет Ксения Собчак.