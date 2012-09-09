Гидроавиасалон-2012: китайцев заинтересовали самолеты-амфибии Бе-103

Новые российские самолеты-амфибии Бе-103 будут поставляться в Китай, а Минобороны РФ намерено получить на базе гидросамолета Бе-200 воздушные командные пункты - таковы итоги завершившейся в воскресенье в Геленджике IX международной выставки "Гидроавиасалон-2012".

В рамках выставки стало известно о подписании крупных контрактов на поставки авиационной техники, а также о договоренностях на их заключение.

Российский холдинг "Вертолеты России" подписал контракт на поставку в Китай 52 вертолетов Ми-171Е. Как сообщил журналистам генеральный директор "Вертолетов России" Дмитрий Петров, стоимость контракта превышает 600 миллионов долларов. Восемь вертолетов по контракту будут поставлены в этом году, завершатся поставки в 2014 году. Вертолет можно задействовать в спасательных операциях, в том числе в ночное время. Условия его применения широки: он летает и в высокогорье, и при жарком климате.

В дни, когда проходила выставка, министерство обороны договорилось с российским производителем самолетов-амфибий - Таганрогским авиационным научно-техническим комплексом (ТАНТК) имени Бериева - о ценах на поставку в войска восьми гидросамолетов Бе-200.

Гендиректор ТАНКТ имени Бериева Виктор Кобзев сообщил, что в период с 2014 по 2016 годы предприятие поставит Минобороны два самолета Бе-200ЧС (как для МЧС), четыре поисково-спасательных без функции пожаротушения и два самолета для выполнения специальных задач Военно-морского флота (ВМФ) РФ. Контракт оценивается в 14 миллиардов рублей.

Кобзев рассказал о поставках самолетов-амфибий Бе-103 в Китай.

"Уже поставлено туда несколько самолетов, и сейчас речь и дет о том, чтобы продолжить эту работу, подписать контракт и поставить порядка 17 самолетов", - сказал он, передали Вести.

Китайские специалисты приезжают на предприятие в Таганрог для обучения, ведутся переговоры по открытию в Китае лицензионного производства Бе-103, добавил Кобзев.



В рамках выставки были озвучены и предложения по дальнейшему развитию российской гидроавиации. За использование экранопланов в качестве средства доставки грузов на дальние расстояния высказался глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Он предположил, что большегрузные экранопланы не будут составлять конкуренцию другим существующим средствам доставки грузов, а дополнят морскую составляющую в этой сфере.

Договоренности, которые должны стать еще одним шагом в развитии гидроавиации, были достигнуты с итальянцами. Заместитель директора корпорации "Ростехнологии" Дмитрий Шугаев сообщил о подписании соглашения с итальянской компанией OMA SUD о создании патрульного самолета, который сможет выполнять гуманитарные задачи и задачи двойного назначения. Хотя самолет создадут на базе машины ТАНТК имени Бериева, но это будет новый самолет, отметил Шугаев.

Девятый геленджикский "Гидроавиасалон-2012" с 6 по 9 сентября, по данным организаторов, собрал порядка 20 тысяч зрителей.

Каждый день выставка встречала посетителей зрелищной программой. Пилотажные группы "Стрижи" и "Русские витязи" выполняли сложнейшие элементы, в том числе и на малых высотах. Во время открытия выставки над Геленджикской бухтой на вертолете был пронесен самый большой российский флаг.

ВИДЕО: Гидроавиасалон-2012.

Самый тяжелый в мире вертолет Ми-26 "забирал" в акватории бухты тонны воды и сбрасывал ее обратно, демонстрируя возможности пожаротушения. Триколор из воды сбрасывал в Геленджиксую бухту самолет-амфибия Бе-200ЧС, который задействуют в тушении лесных пожаров.

Свои возможности демонстрировали в небе новинки российского вертолетостроения - корабельный Ка-27 и легкий Ка-226, микросамолет Р-20 "Птенец-2", самолет-амфибия Ск-12 "Орион", турбовинтовой самолет Ил-114. Были показаны катамараны и яхты премиум-класса ведущих мировых производителей.