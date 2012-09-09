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Международный День Байкала: на славном море появятся экорынки и музей воды

9 сентября 2012, 16:43 [ «Аргументы Недели. Иркутск» ]

Международный День Байкала: на славном море появятся экорынки и музей воды
Фото с сайта lifeglobe.net

Последние три года активно осуществляются программы по сохранению и очищению озера Байкал, а в ближайшие несколько лет будет реализовано еще несколько проектов. Об этом рассказал менеджер проекта ПРООН Сергей Куделя.

"АН" писали, что сегодня - международный День Байкала. В преддверии этого дня в крупных городах России проходили фотовыставки, на которых было показано более 40 "портретов" Байкала в разное время суток и разное время года. Экспозицию увидели жители Москвы, Самары, Новосибирска, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, а сегодня выставка открылась в Иркутске.

 "Уже три года успешно реализуется грантовая программа ПРООН "Каждая капля имеет значение". За это время поддержку получили около 20 проектов. Они все не очень большие, но, безусловно, идущие на пользу состояния озера и прилегающих территорий", - считает Куделя, передали Вести.

Он рассказал, что в рамках программы происходят: уборка мусора, создание маршрутов, укрепление туристических троп вдоль озера, организация туристических стоянок, часть из которых для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, успешно осуществляются и образовательные программы, в числе которых как раз фотовыставки по всей России, выпуск игр и литературы для школьников.

Сергей Куделя добавил, что "в 2010-2011 на разные проекты было выделено порядка 500 тысяч долларов, в 2012 году уже направлено около 150 тысяч долларов. В ближайшем будущем общий объем выделенных средств превысит 1 миллион долларов". Эти средства планируется потратить как на поддержку уже существующих проектов, так и на новые. В ближайшие несколько лет на Байкале будут построены новые экотропы, что должно привлечь туристов, в том числе иностранных.

На базе Национального музея Республики Бурятия планируется открыть "Музей Воды", где будет наглядно показано и рассказано про Байкал, задумано, что музей будет интерактивным и с пользованием современного электронного оборудования. Кроме того, планируется создание "Экорынков" - специальных торговых площадок, где местное население сможет продавать продукты из своих хозяйств.

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