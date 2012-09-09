В понедельник Медведев проведет совещание по космической отрасли

Председатель российского правительства Дмитрий Медведев в понедельник, 10 сентября, проведет совещание с главами предприятий космической отрасли.

В ходе заседания будут рассмотрен вопрос обеспечения качества и надежности космической техники, также планируется обсудить практическое внедрение новой системы управления качеством на всех этапах разработки, производства и эксплуатации космической техники.

В совещании примут участие вице-премьер Дмитрий Рогозин, глава Минэкономразвития Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, руководитель Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров, глава Федерального космического агентства Владимир Поповкин, руководители ряда предприятий отрасли.

Неудачные запуски космических аппаратов в последние годы показывают, что в ракетно-комической отрасли накопилось немало проблем.

В ходе предыдущего совещания 14 августа председатель правительства дал поручение Роскосмосу в течение одного месяца разработать меры по повышению качества работы отрасли.