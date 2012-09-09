$12 млн получил адвокат Абрамовича за защиту от Березовского. ВИДЕО

Самое крупное в юридической практике Великобритании вознаграждение в размере около $ 12 млн получил Джонатан Сампшн - адвокат российского бизнесмена Романа Абрамовича за его защиту в ходе процесса по иску со стороны Бориса Березовского.

Гонорар юриста вдвое превысил предыдущий рекорд по выплатам британскому адвокату по одному делу, он примерно сопоставим с годовой зарплатой 45 судей Высокого суда.

"Сообщают, что Березовский был ошеломлен, когда узнал о стоимости услуг адвоката на прошлой неделе. Он планирует оспорить правомерность выставленного счета на судебном заседании позднее в этом месяце. Березовскому выставлен счет за юридические услуги, сумма которого, по разным оценкам, достигает ста миллионов фунтов (160 миллионов долларов). Как проигравший, он должен оплатить расходы обеих сторон", - отметило издание The Sunday Times, передали Вети.

"АН" писали, что 31 августа судья Элизабет Глостер приняла решение в пользу Романа Абрамовича, отвергнув все претензии его оппонента на общую сумму около шести миллиардов долларов.

С 2001 года Борис Березовский проживает в Великобритании, предоставившей ему политическое убежище. В России он обвиняется в нескольких экономических преступлениях, однако власти Соединенного Королевства отказываются выдавать его РФ.