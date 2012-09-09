Мануэль Чарра горит желанием дать отпор Виталию Кличко (ВИДЕО)

Немец Мануэль Чарра горит желанием дать отпор украинскому боксеру Виталию Кличко. В Москве в ночь на воскресенье Виталий Кличко в девятый раз защитил титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC.

Чарр упрямо напирал в ходе боя на Виталия. Но чемпион постоянно притормаживал его точными попаданиями.

Каждый боксер со своей точки зрения оценивает бой. Обаятельный Мануэль Чарр перед боем корчил устрашающие рожи. Но как только посыпались удары Виталия, Мануэль стал прикрывать лицо. Он проигрывал раунд за раундом и во втором успел оказаться в нокдауне, передает Вести.ру. По словам Кличко, ему удалось вывести Чарра, который находился в глухой защите, в атаку. "Это мой стиль, я вообще люблю, когда соперник нападает, люблю встречать его жесткими ударами", — делится чемпион. Кличко, в свою очередь, действовал четко и расчетливо.

Но немец уверяет, что удары соперника не наносили ему никакого вреда.

Один из ударов был такой силы, что над правым глазом немца открылось сильное кровотечение. Врач бой прекратил. Но Мануэль Чарра отчаянно выражал свое негодование и настоятельно требовал дать ему второй шанс.

Бой за титул чемпиона по версии WBC состоялся в "Олимпийском" в субботу. Старший из братьев Кличко - обладатель этого титула с 2008 года.