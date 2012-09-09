Госдума России ужесточает наказание за договорные матчи в футболе

Законопроект, направленный на борьбу с договорными матчами в футбольных соревнованиях, проходящих на территории России, уже подготовлен в Госдуме РФ утверждает президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.

Согласно заявлению главы ОИР, сделанному на проходящей в Вашингтоне встрече руководителей парламентов стран "большой восьмерки", новый законопроект может быть принят уже на осенней сессии и позволит проводить оперативно-розыскные мероприятия в отношении попавших под подозрение матчей.

"Во многих странах уже есть прецеденты, когда разбирательство заканчивалось не только дисквалификацией, но и серьезными уголовными делами", - отметил Жуков, передаёт Би-Би-Си.