День Байкала учрежден в 1999 году и с тех пор ежегодно отмечался в четвертое воскресенье августа. С 2008 года решением Законодательного Собрания Иркутской области День Байкала перенесен на второе воскресенье сентября.

С течением времени праздник получил общероссийское и общемировое признание, стал важной и популярной датой в нашем календаре. Появились новые и добрые традиции, передаёт портал "Праздники сегодня".

Многие общественные акции, научные, культурные, спортивные мероприятия, творческие конкурсы и викторины проходят под эгидой Дня Байкала в течение всего года. Кинофестивали, выставки художников и фотовыставки, коллективные выезды юных и взрослых художников на Байкал для проведения пленэров, конкурсы прикладного народного творчества, экологические субботники, акции по уборке мусора с побережий водоемов, театрализованное представление на набережной Ангары.

Кстати, Бай-Куль (Байкал) - в переводе с тюркского «богатое озеро». Байкал — самое глубокое озеро в мире. Его средняя глубина около 730 метров. Наибольшая известная глубина Байкала — 1637 метров. Ученые полагают, что возраст Байкала составляет 20—25 миллионов лет. Но свои нынешние очертания Байкал приобрел, очевидно, несколько миллионов лет назад в результате изменений сейсмического характера.

Байкальская вода вкусна и чиста, потому что озеро обладает мощными защитными механизмами самоочищения. Она содержит мало растворенных и взвешенных веществ, поэтому ее прозрачность превосходит все озерные водоемы мира и приближается к прозрачности вод океанов.