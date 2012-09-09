В Москве15 тысяч человек пришли на общецерковные торжества в ХХС

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил общецерковные торжества в Храме Христа Спасителя в честь победы в Отечественной войне 1812-го года. В храме собралось около 5 тыс. человек, снаружи - еще 10 тысяч.

«Сегодня, когда и в нашем обществе появляются те, кто хотел бы всех нас пригласить посмеяться над нашими святынями, отказаться от нашей веры, а если и можно, то разрушить наши храмы в тот момент, когда, конечно, никто не открывает войны, ибо пока еще силенок мало, те, кто тестируют наш народ на способность защищать свои святыни - вот в этот момент удивительно все совпало, что именно в этот год мы празднуем 200-летие великой победы, 400-летие преодоления Смуты, 1150-летие нашего государства», - сказал Патриарх.



Была отслужена литургия, а затем вокруг храма прошел крестный ход с чудотворной Смоленской иконой Божьей Матери. Перед этим образом молились русские воины накануне Бородинского сражения 200 лет назад.

Накануне молебен был отслужен на Бородинском поле, после чего образ привезли в Москву. До 14 сентября он останется в Храме Христа Спасителя, который был построен Константином Тоном, чтобы увековечить память погибших в Отечественной войне русских солдат и офицеров. В советские времена собор был взорван, его восстановление началось в 1994-м году.



