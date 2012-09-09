Собянин: москвичи помогают выявлению брака при благоустройстве города

В Москве контракты на выполнение работ по благоустройству города выставляются на анонимные электронные торги. И заранее предугадать, насколько добросовестным окажется подрядчик, невозможно, сообщил в воскресенье столичный мэр.

Как показывает практика, 5-7 % работ при ремонте дворов и дорог выполняются с браком. Но есть гарантийные сроки. И тех, кто экономит на качестве, власти Москвы теперь заставляют переделывать работу. Основной контроль по долгу службы ложится на чиновников, но, как отметил Сергей Собянин, выявлению брака помогают и сами москвичи.

"У нас работают на город тысячи подрядных организаций. А с той ментальностью, которая у нас есть, урвать побыстрее, сделать брак, за счет этого нажиться, - постоянный мониторинг нужен того, что там происходит. Как они выполняют эти работы. Главная задача не только разместить заказ, но и потом добиться, чтобы он был исполнен качественно. Мы создали целую систему порталов, когда люди могут сами сфотографировать, написать, обратиться. И после того, как их жалоба придет на наш портал, уже чиновнику не отвертеться. Там идет двойной контроль. Выезжает специальная инспекция, перепроверяет жалобу, даже если нам пришел тот или иной ответ от чиновника. То есть мы просим жителей самим включаться в контроль за тем, что делается в городе", - объяснил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресном интервью журналу "Афиша", передаёт ТВЦ.