В Москве прошла траурная церемония в память о погибших при теракте в 1999-м

На юго-востоке Москвы в Печатниках на улице Гурьянова в ночь на воскресенье прошла траурная церемония в память о погибших при теракте в 1999 году. Здесь же состоялся траурный молебен. Люди принесли к памятной стеле цветы и свечи.

Об этом сообщило ТВЦ.

Напомним, 13 лет назад около полуночи в доме 19 на Гурьянова прогремел мощный взрыв. В многоэтажке обрушились 2 подъезда. Под обломками погибли 100 человек, около 700 получили ранения.