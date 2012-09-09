В Москве прошла траурная церемония в память о погибших при теракте в 1999-м
9 сентября 2012, 14:04 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
На юго-востоке Москвы в Печатниках на улице Гурьянова в ночь на воскресенье прошла траурная церемония в память о погибших при теракте в 1999 году. Здесь же состоялся траурный молебен. Люди принесли к памятной стеле цветы и свечи.
Об этом сообщило ТВЦ.
Напомним, 13 лет назад около полуночи в доме 19 на Гурьянова прогремел мощный взрыв. В многоэтажке обрушились 2 подъезда. Под обломками погибли 100 человек, около 700 получили ранения.