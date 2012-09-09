Делегация индейцев кашайя посетит Петербург

Встреча с делегацией штата Калифорния, в ведении которого находится Форт-Росс – бывшее русское поселение и деревянная крепость на тихоокеанском побережье, основанное в 1812 году – состоится в Петербурге 11 сентября.



Как сообщает пресс-служба комитета по внешним связям, в составе делегации – руководство Калифорнии и паркового комплекса Форт-Росс, а также почетные участники – видные представители индейского народа кашайя, проживающего на территории форта, во главе с вождем племени Эмилио Валенсия.



«Американская делегация придает большое значение визиту в Россию и видит в ней символический жест возобновления дружбы, установленной 200 лет назад. В Санкт-Петербурге запланировано посещение Кунсткамеры и знакомство с коллекцией этнографа И. Г. Вознесенского, в которой представлены предметы культуры и быта индейцев кашайя», - отметили в комитете.



Кроме Северной столицы России, делегация США посетит также Москву и Вологодскую область.

Индейцы кашайя были хозяевами земель, где 200 лет назад было решено основать русскую крепость, и «уступили» территорию русским колонистам. Между индейцами и русскими, в отличие от других калифорнийских колонистов, не было вооруженных столкновений. В 1828 г. население колонии составляло 60 русских, 80 алеутов и 80 местных индейцев. К 1836 г. население незначительно возросло до 260 человек, большая часть которых жила на берегах речки Славянки.



Племя кашайя до сих пор хранит память о Форте-Росс, помнит доброе отношение русских поселенцев к индейцам.

В июле 2012 года на территории музейного комплекса Форт-Росс российской стороной были организованы масштабные юбилейные мероприятия с участием творческих коллективов различных регионов нашей страны.