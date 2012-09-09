На Крестовском острове состоится велопробег «Нас - пять миллионов!»

Любители велоспорта и профессионалы – дети и взрослые, проедут сегодня маршрутом по Крестовскому острову, среди участников: члены фонда «Новая высота», детская и взрослая команды «Велодрайва», а также представители исполнительной и законодательной власти, общественных организаций, артисты, спортсмены и все желающие.

Он проводится в рамках Плана мероприятий, приуроченных к рождению пятимиллионного жителя Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.



Маршрут длиною в 5 километров пройдет по Батарейной дороге от «Диво-Острова», мимо стадиона им. С.М. Кирова, по улице Рюхина и до места старта.



Регистрация и дальнейшие мероприятия пройдут на площади перед крытой сценой парка «Диво-Остров» с 11.00. Тем, у кого нет велосипедов, они будут предоставлены в прокат. Для того чтобы арендовать велосипед, необходима предварительная регистрация на сайте www.velodrive.ru.



В программе праздника: выступления артистов и музыкантов, конкурсы на лучший флордизайн для байка и лучший наряд для велосипеда, который будут создавать семейные команды; экстремальное шоу школы велотриала «Здоровая цель», мастер-класс проведет «Мастерская ледяных скульптур».