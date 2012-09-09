Гудков точно знает, кто следующий лишится мандата

Депутат Госдумы Геннадий Гудков не исключает того, что после «Марша миллиона», запланированного на 15 сентября, его арестуют. Он уверен, что «власть готовится к разгонам, к арестам лидеров оппозиции».

Гудков также сообщил имена тех, кто в скором времени лишится депутатских мандатов.

«Следующим будет Илья Пономарев, я уже точно это знаю. Ему будет предъявлено обвинение в разжигании всяких экстремистских настроений, найдется парочка-тройка подлецов, которые скажут, что именно эти слова мне говорил Пономарев и к этому призывал. Следующим будет, наверно, коммунист Бессонов, чтоб не одну «Справедливую Россию» мочили», – заявил депутат, сообщает gazeta.ru..

«Потом, скорее всего, будет Дмитрий Гудков. В отношении моих детей разрабатываются планы прямой компрометации», – добавил Гудков.



