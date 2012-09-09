Президент РФ Путин: России по силам развитие Дальнего Востока. ВИДЕО

России по силам решить задачу экономического и инфраструктурного развития Дальневосточного федерального округа, хотя это может занять нескольк десятилетий, заявил в воскресенье президент РФ Владимир Путин, подводя итоги саммита АТЭС во Владивостоке.

"Вот вчера только представители наших крупнейших банков, посмотрев на то, что здесь происходит, на эти первые ростки нового, они готовы и хотят развивать здесь свою производственную деятельность", - сказал российский лидер на итоговой пресс-конференции, передаёт РИА Новости.

Среди прочего, власти намерены продолжить строительство нового космодрома, а также развивать автомобильный кластер.

При этом Путин отметил, что некоторым проектам социального и экономического развития в регионе могут быть предоставлены определенные льготы.

"АН" писали, что Владимир Путин считает расходы на проведения саммита АТЭС оправданными, дающими старт развитию Приморья.

ВИДЕО пресс-службы Кремля.