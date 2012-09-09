Владимир Путин: все расходы на саммит пойдут на пользу Дальнему Востоку ВИДЕО

Президент Российской Федерации Владимир Путин уверен, что затраты на проведение саммита АТЭС окупятся и пойдут на пользу Дальнему Востоку и стране в целом. «Ничего не пропадет».

"Не обижайтесь, но чего вы несете, какие 600 миллиардов?" — осадил президент журналиста, который высказал сомнения в том, что затраты на проведение саммита АТЭС окупят себя.

Первый вице-премьер Игорь Шувалов ранее оценил расходы непосредственно на председательство России в АТЭС в 15 миллиардов рублей. Он подчеркнул, что все остальное к саммиту отношения не имеет, что "все огромные суммы, которые называют, идут для Приморского края".



"Из этих 600 миллиардов рублей 300 миллиардов пошли на строительство газовой трубопроводной системы из Сахалина на Владивосток для газификации Приморья. При чем тут подготовка к АТЭС? Цель — газификация региона", — сказал президент. "Второе. Здесь построены системы канализации, водоснабжения, построены новая полоса, новый аэровокзал, мосты, дороги, вложены деньги в другие объекты инфраструктуры. Это создает условия для развития региона на десятилетия вперед. Уверен, например, что заполняемость аэропорта произойдет очень быстро", — сказал Путин.

Также были построены новые корпуса студенческого городка Дальневосточного университета. По словам Путина, "лидеры государств АТЭС оценили идею о том, чтобы проводить саммит не в пятизвездочных отелях, а в будущем кампусе, оценили то, что государственные ресурсы пошли не на строительство дворцов, а подготовили новый федеральный международный образовательный научный центр", — сказал Путин. Он подчеркнул, что условия работы были даже "несколько спартанские, но абсолютно достойные, на современном уровне осуществленные и по интерьерам, и по технологиям реализации работы, и по технике".



"Да, саммит можно было бы провести дешевле и в другом месте, но тогда не получилось бы такой интеллектуальной новой доминанты на Дальнем Востоке, — отметил он. — Начинать развитие Дальнего Востока и Сибири надо с интеллектуальной базы. Теперь надо интеллектуально наполнить эти стены, привлекать специалистов, в том числе из других стран, нацеливать на другие задачи". "Еще одна трата на проведение саммита — обеспечение безопасности. Но деньги пошли на обеспечение спецслужб, оборудование не будет выброшено, оно будет использовано для проведения Универсиады в Казани, Олимпиады в Сочи, форумов "восьмерки" и "двадцатки". Ничего не пропадает. Все траты в целом абсолютно обоснованы", — подчеркнул Путин.



