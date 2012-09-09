На выставке «Интерполитех-2012», которая пройдет в октябре в Москве, покажут новую систему оповещения населения о чрезвычайных ситуациях посредством беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщил главный конструктор группы компаний ZALA AERO Александр Захаров.

На выставке планируется демонстрация системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях с использованием комплекса с «беспилотниками».



Беспилотный аппарат, на котором установлен громкоговоритель, будет подниматься на высоту 100-150 метров. Он может использоваться при максимальной скорости ветра до 15 м/с.

Кроме того, добавил Захаров, на выставке компания планирует представить весь ряд разработанных и выпускаемых комплексов с «беспилотниками», материалы по отдельным модификациям, сообщает vz.ru.



